OlliOlli World | annunciata la data di lancio del divertente gioco di skateboard

(Di domenica 19 dicembre 2021) Arriva ladiper, il terzo capitolo della saga di giochi diArriva il terzo capitolo dellaserie di titoli dedicati allo, ossia, la cuidiè prevista per il prossimo 8 febbraio 2022. Il titolo arriverà su PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series SX, PC e come annunciato durante l’ultimo Indiedi Nintendo anche su Switch. Il, sviluppato da Roll7, è unaunione tra platform edicon un’atmosferae molto colorata, che fa da seguito a2: Welcome to ...

Subito dopo la conclusione dell'ultimo Nintendo Indie, Private Division e Roll7 hanno aperto i preorder per, il nuovo gioco sportivo di corse su skateboard in uscita l'8 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam) e Nintendo Switch. Preordinando il gioco riceveranno come ...Roll7 e Private Division hanno annunciato oggi che, il nuovo episodio dell'acclamata serie di, sarà disponibile dall'8 febbraio in formato digitale per PlayStation 5 , PlayStation 4, Xbox Series X - S, Xbox One, Nintendo Switch ...Il folle gioco di skateboard OlliOlli World ha una data di lancio finalmente, il titolo arriverà infatti a febbraio 2022.In un nuovo Indie World, andato in onda quest’oggi, Nintendo ha presentato 19 giochi indie di sviluppatori e publisher di tutto il mondo in arrivo sulle console della famiglia Nintendo Switch. Alcuni ...