LIVE – Milan-Napoli | Out Mertens | Spalletti sceglie Di Lorenzo a sinistra!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 dicembre 2021) Alle 20:45chiudono il 18esimo turno di Serie A a San Siro, gara che non solo si preannuncia interessantissima ma che diventa di un’importanza fatale per gli uomini sia di Pioli che diche vogliono approfittare del passo falso dell’Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic(4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna Qui la diretta testuale del match: Tweets by ssc