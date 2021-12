Advertising

SkySport : Psg, Leonardo: 'Rinnovo Mbappé? Ci sono buone possibilità, io ci credo' #SkySport #Calciomercato #SkyCalciomercato… - tuttosport : #Mbappé-#Psg, #Leonardo: “Crediamo nel rinnovo di contratto”??? - Luxgraph : Mbappé-Psg, Leonardo: “Crediamo nel rinnovo di contratto” - PSG24hours : RT @sportli26181512: #Leonardo e il rinnovo di #Mbappé con il #Psg: “Io ci credo”: La fiducia del ds sul prolungamento di contratto del fuo… - sportli26181512 : #Leonardo e il rinnovo di #Mbappé con il #Psg: “Io ci credo”: La fiducia del ds sul prolungamento di contratto del… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo rinnovo

Sky Sport

: 'Vorremmo che Mbappé rimanesse a vita a Parigi' Il dialogo tra le parti per ildel contratto continua ad andare avanti, come confermato dallo stesso: 'E' una situazione ..." Questo sorteggio non cambia nulla - ha spiegato- Kylian non si lascia influenzare da ciò che lo circonda ...Il ds sul fuoriclasse francese in scadenza nel 2022: “Abbiamo buone possibilità di averlo ancora con noi” Va via o rinnova? L’unica notizia certa è che ancora Kylian Mbappé non ha raggiunto l’accordo ...Sono stati eletti sette membri nella lista del centrosinista e tre nelle due liste di centrodestra Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al p ...