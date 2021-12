Lazio, tornano le mascherine all’aperto: ecco da quando. Allarme per la variante Omicron (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo mesi in zona bianca, quella che più si avvicina alla normalità, forse la Regione Lazio per capodanno, per concludere l’anno “in bellezza”, passerà nella fascia gialla. Destino che accumuna, ultimamente, molti territori italiani, proprio lì dove i casi sono in aumento e la variante Omicron continua a circolare. Leggi anche: Lazio a rischio zona gialla a Capodanno: i dati aggiornati preoccupano gli esperti Lazio, obbligo di mascherine all’aperto: ecco da quando Solo ieri nel Lazio si sono registrati 2.409 nuovi casi, con un incremento di 288 pazienti positivi rispetto alla giornata di venerdì. E se da una parte la campagna vaccinale prosegue e i dati sono sicuramente meno preoccupanti dell’anno scorso, dall’altra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo mesi in zona bianca, quella che più si avvicina alla normalità, forse la Regioneper capodanno, per concludere l’anno “in bellezza”, passerà nella fascia gialla. Destino che accumuna, ultimamente, molti territori italiani, proprio lì dove i casi sono in aumento e lacontinua a circolare. Leggi anche:a rischio zona gialla a Capodanno: i dati aggiornati preoccupano gli esperti, obbligo didaSolo ieri nelsi sono registrati 2.409 nuovi casi, con un incremento di 288 pazienti positivi rispetto alla giornata di venerdì. E se da una parte la campagna vaccinale prosegue e i dati sono sicuramente meno preoccupanti dell’anno scorso, dall’altra ...

Advertising

CorriereCitta : Lazio, tornano le mascherine all’aperto: ecco da quando. Allarme per la variante Omicron - LuceverdeRoma : ?? #Roma #tram - Linee 2 e 19 ? conclusi lavori sui binari ?? tornano a viaggiare le Linee 2 e 19 lungo tutto il pe… - infoitsport : LIVE FORMAZIONI - Spezia, stop per Verde. Lazio, Immobile in forse, torna Milinkovic. Inter, Lautaro e Dzeko in ava… - LALAZIOMIA : FORMELLO | I biancocelesti tornano ad allenarsi dopo il 3-1 contro il Genoa - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Tram - Linee 3, 2 e 19 ??Da oggi #18dicembre tornano i tram lungo tutto il percorso delle linee 2-19 ??Lin… -