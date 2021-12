La storia delle tombe rimosse dei bambini mai nati e dei genitori che volevano portare un albero di Natale (Di domenica 19 dicembre 2021) L’idea era quella di mettere un albero di Natale lì dove erano sepolti i loro figli mai nati. A impedirglielo hanno trovato la Digos e un nastro rosso e bianco a recintare il terreno dove loro sostengono si trovino ancora i resti dei loro bambini e delle loro bambine e dove c’erano 2.500 bare che il Comune di Brescia ha recentemente rimosso suscitando polemiche e accuse. Accade al cimitero Vantiniano di Brescia. La polizia ha spiegato ai genitori stamane che se avessero voluto proseguire sarebbe scattata la denuncia. Alcuni esponenti politici stanno provando a capire, ricostruisce Il Giornale di Brescia, come mai sia stata data disposizione di recintare l’area e chi abbia avvisato le forze dell’ordine, evidentemente preallertate. La vicenda È l’ultimo capitolo di una triste ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) L’idea era quella di mettere undilì dove erano sepolti i loro figli mai. A impedirglielo hanno trovato la Digos e un nastro rosso e bianco a recintare il terreno dove loro sostengono si trovino ancora i resti dei loroloro bambine e dove c’erano 2.500 bare che il Comune di Brescia ha recentemente rimosso suscitando polemiche e accuse. Accade al cimitero Vantiniano di Brescia. La polizia ha spiegato aistamane che se avessero voluto proseguire sarebbe scattata la denuncia. Alcuni esponenti politici stanno provando a capire, ricostruisce Il Giornale di Brescia, come mai sia stata data disposizione di recintare l’area e chi abbia avvisato le forze dell’ordine, evidentemente preallertate. La vicenda È l’ultimo capitolo di una triste ...

