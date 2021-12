Italo Svevo, lo scrittore della complessità e profondità umana (Di domenica 19 dicembre 2021) Conosciuto come uno dei più grandi romanzieri della letteratura contemporanea, Italo Svevo non ebbe una vita fatta solo di successi; a costruire lo scrittore celebre, l’interprete della psicologia umana e delle sue svariate sfaccettature, hanno contribuito anche i fallimenti e le sconfitte. “La vita somiglia un poco alla malattia – scrive Svevo ne La Coscienza di Zeno – come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti“; e di questo travaglio si è caratterizzata la vita artistica e personale di colui che oggi è riconosciuto come uno dei padri della letteratura contemporanea. Una scrittura, a tratti, interiorizzata quella di Italo Svevo che nella sua letteratura porta avanti come stendardo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 dicembre 2021) Conosciuto come uno dei più grandi romanzieriletteratura contemporanea,non ebbe una vita fatta solo di successi; a costruire locelebre, l’interpretepsicologiae delle sue svariate sfaccettature, hanno contribuito anche i fallimenti e le sconfitte. “La vita somiglia un poco alla malattia – scrivene La Coscienza di Zeno – come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti“; e di questo travaglio si è caratterizzata la vita artistica e personale di colui che oggi è riconosciuto come uno dei padriletteratura contemporanea. Una scrittura, a tratti, interiorizzata quella diche nella sua letteratura porta avanti come stendardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Italo Svevo Buon compleanno Svevo: il museo di Trieste dedicato allo scrittore festeggia i 160 anni TRIESTE "Se Italo Svevo fosse ancora vivo domenica compirebbe 160 anni e sarebbe l'uomo più vecchio di tutto il mondo, pensate che tempra avevano una volta gli uomini delle nostre terre!". Potremmo raccontarlo ...

I 10 libri da regalare a Natale 2021 ... di vivi particolari tangibili - come scrive Italo Calvino in coda al catalogo parlando del ... Malaparte, D'Annunzio, Marinetti, Svevo... Vite eccezionali. Qui Serra si cimenta negli eventi - cruciali ...

Italo Svevo e la «vita orrida vera» Storica National Geographic Anche se ha 200 anni, Italo Svevo è uno scrittore giovanissimo Aron Hector Schmitz, meglio noto come Italo Svevo, nasceva a Trieste 200 anni fa. Raccontando la normalità, la monotonia, la malattia dell'uomo e la malattia del mondo, è ancora oggi lo scrittore ital ...

Italo Svevo, 160 anni dalla nascita dell’autore de “La coscienza di Zeno” Nato il 19 dicembre 1961, Italo Svevo fu un autore vari successi. Tra i suoi scritti ricordiamo in particolar modo "La coscienza di Zeno" ...

