Iraq | due razzi lanciati verso ambasciata Usa a Baghdad | uno abbattuto

(Di domenica 19 dicembre 2021) DueKatyusha hanno preso di mira la zona verde ultra-sicura di, sede dell’statunitense nella capitale irachena, spiegano le forze di sicurezza irachene in un comunicato. “Il primo è statoin aria dalle batterie di difesa C-RAM, il secondo è caduto su una piazza, danneggiando due veicoli”, si legge ancora nella nota. In precedenza, una fonte della sicurezza ha detto all’AFP che i dueerano stati abbattuti vicino all’statunitense

'Il primo è stato abbattuto in aria dalle batterie di difesa C - RAM, il secondo è caduto su una piazza, danneggiando due veicoli', si legge ancora nella nota. In precedenza, una fonte della ...Due razzi Katyusha hanno preso di mira la zona verde ultra-sicura di Baghdad, sede dell'ambasciata statunitense nella capitale irachena ...BAGHDAD - Due razzi Katyusha hanno preso di mira oggi la zona verde di Baghdad, che ospita anche l'ambasciata americana nella capitale irachena. Lo rendono noto le forze di sicurezza locali in un comu ...