Follia a Colleferro | ubriaco e drogato prima molesta i clienti di un bar poi prende a calci un carabiniere

(Di domenica 19 dicembre 2021) Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 41 anni, originario di Segni, arrestato ieri dai militari della stazione di Gavignano. Leggi anche:, percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza: 6 ‘furbetti’ denunciatidi un bar poi aggredisce i Carabinieri I fatti sono avvenuti in via Latina, a seguito della segnalazione di una persona che in stato di ubriachezzava gli avventori di alcuni esercizi pubblici. Una volta che i militari sono arrivati sul posto, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo aggredendo i Carabinieri intervenuti e sferrando uno alla testa ad uno di loro che ha riportato delle lievi ferite. Una volta ...

