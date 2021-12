Farmacisti in Aiuto | “Con il progetto Fondo di Solidarietà sosteniamo Daniele | in difficoltà a causa di un brutto infortunio”

(Di domenica 19 dicembre 2021)in, nel suo piccolo, cerca da sempre di essere attivo sul territorio di Fiumicino e dare una mano alle famiglie in: oltre alattivato per aiutare la ragazza di Fregene affetta da SMA1 (leggi qui), con il nostrodi’ abbiamo iniziato ad aiutare un’altra famiglia.ha 39 anni e quattro figli di 6,7,8 e 9 anni. Nel novembre di quattro anni fa, è stato vittima di un, presso uno smorzo del nostro territorio. All’improvviso, gli è crollata addosso un’impalcatura che gli ha provocato gravi danni fisici: frattura del cranio, delle vertebre, della cervicale, costole incrinate. Come conseguenza diretta 40 giorni trascorsi in ospedale, di ...

Advertising

BlofeldSchwab : RT @gozforum: Vi ricordate 'schindler's list' è giunto il momento che chiunque sia in una posizione di poterlo fare, inizi a dare il suo ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacisti Aiuto

Il Faro Online

L'impegno per l'effettuazione dei tamponi è sicuramente un grandeche le farmacie stanno ... Isi sono formati sia per effettuare vaccinazioni anti - covid19 sia per effettuare quella ...L'impegno per l'effettuazione dei tamponi è sicuramente un grandeche le farmacie stanno ... Isi sono formati sia per effettuare vaccinazioni anti - covid19 sia per effettuare quella ...Farmacisti cercansi. Quest’anno più che mai. È questa la postilla che legge tra le righe del bando per 4 posti a tempo i ...L'INCHIESTAROMA Almeno 120 Green pass rilasciati a soggetti che non erano vaccinati e non avevano effettuato neppure un tampone. L'organizzazione a delinquere, individuata dalla Polizia ...