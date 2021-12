“Ero quasi in stato confusionale”, il dramma di Paolo Sorrentino raccontato in “È stata la mano di Dio” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il primo film autobiografico di Paolo Sorrentino è candidato ai Golden Globe 2022, ma pochi conoscono il dramma che vi si nasconde. Ha ricevuto la nomination come Miglior film straniero e rappresenterà l’Italia ai Golden Globe 2022: in “E’ stata la mano di Dio”, il grande Paolo Sorrentino dà spazio alla sua ammirazione per Diego L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 19 dicembre 2021) Il primo film autobiografico diè candidato ai Golden Globe 2022, ma pochi conoscono ilche vi si nasconde. Ha ricevuto la nomination come Miglior film straniero e rappresenterà l’Italia ai Golden Globe 2022: in “E’ladi Dio”, il grandedà spazio alla sua ammirazione per Diego L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

