Ciclismo, incidente in allenamento per Alice Gasparini: “Sto bene” (Di domenica 19 dicembre 2021) Alice Gasparini investita in allenamento, fortunatamente senza conseguenze gravi. “Come una normale domenica di sport non dovrebbe nemmeno iniziare: una macchina non mi ha dato precedenza mentre ero già in rotonda… Per fortuna sto bene e non mi sono fatta niente di grave. Non se ne può più” ha scritto la 23enne lombarda sui suoi profili social, postando una foto con il braccialetto del Pronto Soccorso e denunciando l’accaduto. Non si fermano dunque gli incidenti che coinvolgono ciclisti professionisti. Per fortuna, nel caso dell’atleta in forza alla Isolmant Premac Vittoria, si è fermato tutto ad un grande spavento. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021)investita in, fortunatamente senza conseguenze gravi. “Come una normale domenica di sport non dovrebbe nemmeno iniziare: una macchina non mi ha dato precedenza mentre ero già in rotonda… Per fortuna stoe non mi sono fatta niente di grave. Non se ne può più” ha scritto la 23enne lombarda sui suoi profili social, postando una foto con il braccialetto del Pronto Soccorso e denunciando l’accaduto. Non si fermano dunque gli incidenti che coinvolgono ciclisti professionisti. Per fortuna, nel caso dell’atleta in forza alla Isolmant Premac Vittoria, si è fermato tutto ad un grande spavento. SportFace.

