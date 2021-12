Chi è l'ex compagna di Marcell Jacobs, Renata Erika (Di domenica 19 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa Renata Erika, l'ex compagna di Marcell Jacobs: celebre velocista italiano nonché doppio oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. Renata Erika è l'ex compagna di Marcell Jacobs, il doppio oro olimpico che ha trionfato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta e Renata hanno messo al mondo il loro primo figlio, Jeremy, che ha appena compiuto 7 anni e adesso il campione si è riaccompagnato con Nicole Daza, la sua attuale compagna, dalla quale sono nati i piccoli Anthony e Meghan, rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Renata è una giovane modella originaria di Desenzano del Garda. I rapporti tra Jacobs e l'ex ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 dicembre 2021) Ecco chi è e cosa fa, l'exdi: celebre velocista italiano nonché doppio oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020.è l'exdi, il doppio oro olimpico che ha trionfato alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta ehanno messo al mondo il loro primo figlio, Jeremy, che ha appena compiuto 7 anni e adesso il campione si è riacto con Nicole Daza, la sua attuale, dalla quale sono nati i piccoli Anthony e Meghan, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.è una giovane modella originaria di Desenzano del Garda. I rapporti trae l'ex ...

