Bollette luce e gas in 10 rate: chi potrà beneficiarne (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Governo ha introdotto un nuovo piano che prevede la possibilità di rateizzare le Bollette di luce e gas in 10 rate: tutti i dettagli Bollette luce e gas (Foto di VV1ntermute da Pixabay)Il governo con un nuovo piano ha deciso di intervenire per frenare il caro energia, almeno per il primo trimestre dell'anno nuovo. A tale scopo ha introdotto una misura che dà la possibilità di poter pagare in 10 rate le Bollette di luce e gas, emesse da gennaio ad aprile 2022. Si tratta, dunque, dell'ultimo emendamento presentato in Senato dal governo Draghi. Tale provvedimento ha anche stanziato dei fondi, pari a 3,8 miliardi di euro per contenerne i prezzi. L'agevolazione spetterà a 29 milioni di famiglie circa. Gli aventi ...

