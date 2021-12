Variante Omicron, aumentano i casi in Italia: ora sono 84, oltre la metà in Lombardia e Campania (Di sabato 18 dicembre 2021) aumentano i casi di Variante Omicron in Italia. I contagi confermati sono saliti a 84, secondo quanto rende noto l’Istituto superiore di sanità (Iss). Il dato, rileva, è «in forte crescita rispetto ai 55 di ieri mattina». La maggior parte delle segnalazioni è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20). Complessivamente, la Variante Omicron è stata segnalata in altre 12 tra Regioni e Province autonome: 8 casi in Lazio, 7 in Puglia, 5 in Veneto, 2 in Piemonte ed Emilia Romagna, uno in Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano. «La presenza della Variante Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli ... Leggi su open.online (Di sabato 18 dicembre 2021)diin. I contagi confermatisaliti a 84, secondo quanto rende noto l’Istituto superiore di sanità (Iss). Il dato, rileva, è «in forte crescita rispetto ai 55 di ieri mattina». La maggior parte delle segnalazioni è arrivata da(33) e(20). Complessivamente, laè stata segnalata in altre 12 tra Regioni e Province autonome: 8in Lazio, 7 in Puglia, 5 in Veneto, 2 in Piemonte ed Emilia Romagna, uno in Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano. «La presenza dellaera largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli ...

