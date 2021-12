Vacanze di Natale ad Andermatt (Di sabato 18 dicembre 2021) Andermatt è un piccolo paese nel cuore della Svizzera, ai piedi del massiccio del San Gottardo, nel cantone tedesco. Un villaggio nato da una visione, quella di un egiziano - Saviris, che dopo aver studiato al Politecnico di Zurigo ha investito nella creazione di un resort che potesse dare risalto alla riserva idrica d'Europa. Andermatt infatti si trova a sole due ore da Milano, tra il Reno, il Rodano, il Reuss e il Ticino. D'inverno è un universo di neve e ghiaccio, perfetto per gli sport invernali, mentre d'estate è un luogo dove affrontare percorsi in mountain bike e rilassarsi in uno degli hotel con spa e centri benessere. Andermatt.jpg Valentin LuthigerSport invernali e divertimento assicurato Andermatt è un paradiso per chi ama gli sport invernale: dallo sci alpino allo sci di fondo, dal pattinaggio allo ... Leggi su gqitalia (Di sabato 18 dicembre 2021)è un piccolo paese nel cuore della Svizzera, ai piedi del massiccio del San Gottardo, nel cantone tedesco. Un villaggio nato da una visione, quella di un egiziano - Saviris, che dopo aver studiato al Politecnico di Zurigo ha investito nella creazione di un resort che potesse dare risalto alla riserva idrica d'Europa.infatti si trova a sole due ore da Milano, tra il Reno, il Rodano, il Reuss e il Ticino. D'inverno è un universo di neve e ghiaccio, perfetto per gli sport invernali, mentre d'estate è un luogo dove affrontare percorsi in mountain bike e rilassarsi in uno degli hotel con spa e centri benessere..jpg Valentin LuthigerSport invernali e divertimento assicuratoè un paradiso per chi ama gli sport invernale: dallo sci alpino allo sci di fondo, dal pattinaggio allo ...

Advertising

diffrazioni : Ricevo da @goodreads l’infografica sul mio 2021 in libri… ma mica è ancora finito, l’anno. Ho grandi progetti, per… - angheluruju11 : RT @romatoday: Troppi contagi nelle scuole, il sindaco le chiude: studenti di Anzio in Dad dal 18 al 22 dicembre - LoredanaMaggi_ : @AndreaVenanzoni Le vacanze di Natale sono perfette per un altro lockdown - Nanoalto : RT @ScuolaNoCovid: Sarebbe stato lungimirante (ma è ancora possibile) tutelare la salute negli incontri di #Natale, anticipando le vacanze… - iq_196 : RT @SalvatoreVarco: @LucaBurnout Dono quasi 2 litri di sangue all'anno da 15 anni a questa parte Prima delle vacanze di Natale e ferragost… -