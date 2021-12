Troppe assenze per Venezia: Tortona vince e ora è ottava in classifica (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo scontro diretto che vale il momentaneo ottavo posto, decisivo anche per l'accesso alle finali di Coppa, va a Tortona, che mantiene così la regolarità nell'alternanza tra una sconfitta e una ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo scontro diretto che vale il momentaneo ottavo posto, decisivo anche per l'accesso alle finali di Coppa, va a, che mantiene così la regolarità nell'alternanza tra una sconfitta e una ...

Advertising

PiacenzaSera : Troppe assenze e poca personalità, il Piace non chiude la partita – IL COMMENTO #piacenza #serieC #CPiace - cattif_49 : @usato_di_sicuro @2849Dama In terza e in quinta era un'ecatombe. Ma anche in prima, se non avevi imparato a leggere… - zanesane9 : @Kokodewa7890 Milan 2-0 Napoli, hanno troppe assenze pesanti i colerosi - sportli26181512 : Napoli, l'infortunio blocca Insigne: salta la sfida contro il Milan: La situazione infortuni resta molto delicata i… - ilciccio67 : @Gianpaolo_5 Domani, nelle condizioni in cui è, la Juve non vince. Troppe assenze. -