Traffico Roma del 18-12-2021 ore 18:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in quest'ultima direzione ancora rallentamenti in via Appia Nuova 3 raccordo e via delle Capannelle verso il centro Traffico in coda nei due sensi di marcia su via di Boccea tra via Battistini e la circonvallazione Cornelia sempre molto trafficata e le vie dello shopping in centro particolarmente intensi spostamenti nel rione Prati e sul lungotevere all'Eur per un evento commerciale fino alla mezzanotte di oggi è chiusa al Traffico via Alessio Baldovinetti da Viale del Tintoretto a via Paolo Di Dono da oggi sulle 2:19 Tornano i tram è lungo tutto il percorso la linea 3 invece viaggia su Tram Tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre sostituita da bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere tagli di queste altre notizie sul sito

