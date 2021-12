Superfici e alimenti a rischio virus e batteri | come lavarsi bene le mani

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 19 dicembre 2021) La grande maggioranza delle persone non salementre si cucina, e quando prepara un piatto rischia di contaminare tutto l'ambiente. Lo afferma uno studio del dipartimento dell'agricoltura statunitense, pubblicato sul proprio sito, secondo cui quasi l'80% di un campione non esegue gli step fondamentali della pulizia neanche se viene mostrato loro un video che li spiega. Nello studio è stato chiesto a 383 persone di preparare un hamburger con una insalata in una cucina speciale dove veniva monitorato ogni passo. Per verificare ilcontaminazione la carne cruda era stata contaminata con uninnocuo, e metà dei partecipanti era stata preparata con un video che spiegava le principali precauzioni da prendere in cucina.Nel 97,5% dei casi, spiega lo studio, i soggetti avevano ...