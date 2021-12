Servizi antidroga a Messina | arrestato un 31enne per detenzione e spaccio

Advertising

QuesturaMessina : SERVIZI ANTIDROGA. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN SOGGETTO. SEQUESTRATI 100 GR. DI COCAINA. - SiciliaReporter : Messina, servizi antidroga: la polizia sequestra 2 Kg di marijuana - radiostereo103 : MESSINA: SERVIZI ANTIDROGA. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA DUE SOGGETTI. SEQUESTRATI OLTRE 2 KG DI MARIJUANA. -… - palermo24h : Servizi antidroga, due arresti a Messina. Sequestrati due chili di marijuana - QuesturaMessina : SERVIZI ANTIDROGA. LA POLIZIA DI STATO ARRESTA DUE SOGGETTI. SEQUESTRATI OLTRE 2 KG DI MARIJUANA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Servizi antidroga

Questure sul web

Nell'ambito della campagna della Questura di Messina 'Natale in Sicurezza', nel corso di miratifinalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ieri pomeriggio i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 31 anni ritenuto responsabile del reato di detenzione ai ...In particolare, nel corso disvolti da personale della Squadra Mobile di Siracusa nella città aretusea, i poliziotti hanno notato un soggetto a bordo di un motociclo che ...Nell’ambito della campagna della Questura di Messina “Natale in Sicurezza”, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ieri pomeriggio i poliziotti della Squad ...Gli investigatori, insospettiti dalla situazione, hanno immediatamente bloccato i due per un controllo. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare all'interno del b ...