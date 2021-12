Ritiro di Hamilton possibile? Inglese disilluso dopo Abu Dhabi (Di sabato 18 dicembre 2021) Toni vittoriosi e delusi in questo Mondiale F1 2021. Un campionato che non smette ancora di far parlare, con diversi esiti anche inaspettati. Tra questi, certo non poco discusso, il presunto Ritiro di Lewis Hamilton. Profondamente disilluso, il sette volte campione iridato, dopo il finale del GP ad Abu Dhabi, pare aver scelto, di prendere le distanze dal mondo della Formula Uno. Sicuramente difficile da digerire la sconfitta, che potrebbe portarlo così anche a una definitiva rinuncia, nonostante il biennale firmato con Mercedes. Situazione incerta, oltre che per l’Inglese, anche per lo stesso Valtteri Botttas. Salutata or ora la scuderia di Brackley, possibile che il finlandese torni sui suoi passi? possibile il Ritiro di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Toni vittoriosi e delusi in questo Mondiale F1 2021. Un campionato che non smette ancora di far parlare, con diversi esiti anche inaspettati. Tra questi, certo non poco discusso, il presuntodi Lewis. Profondamente, il sette volte campione iridato,il finale del GP ad Abu, pare aver scelto, di prendere le distanze dal mondo della Formula Uno. Sicuramente difficile da digerire la sconfitta, che potrebbe portarlo così anche a una definitiva rinuncia, nonostante il biennale firmato con Mercedes. Situazione incerta, oltre che per l’, anche per lo stesso Valtteri Botttas. Salutata or ora la scuderia di Brackley,che il finlandese torni sui suoi passi?ildi ...

