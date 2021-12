Il Paradiso delle Signore | spoiler | un bacio inaspettato

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il Natale, per Dora, sarà foriero di un regalo inatteso, come segnalano glide Il. La giovane Venere, infatti, si avvicinerà in modo del tuttoa Nino e tra loro accadrà qualcosa di imprevisto che le farà battere il cuore. La ragazza, da quando ha incrociato per la prima volta gli occhi del giovane, ne è rimasta folgorata finendo per innamorarsi di lui. Dora ha inizialmente provato ad avvicinarsi a Nino, ma lui è apparso sempre sfuggente e distaccato nei suoi confronti finché la Venere non ha scoperto che è un seminarista. La giovane è rimasta molto male e non è stato facile per lei accettare di non avere alcuna possibilità di conquistare Nino, ma qualcosa sembra stia cambiando negli ultimi tempi. Nino, infatti, ha iniziato a comportarsi in modo insolito ...