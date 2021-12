I 5 più grandi successi di Christina Aguilera | da Genie In A Bottle a Candyman

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nei piùdic’è tutto il talento vocale di una popstar iconica, capace di spostarsi tra l’r’n’b più classico al pop più mainstream, ma passando per il rock, lo swing, il blues e il gospel. La voce più potente del soul pop degli ultimi 20 anni ci ha regalato canzoni intramontabili che ancora oggi fanno scuola tra gli artisti contemporanei e sono tra i più richiesti durante i concerti dell’artista newyorkese.In A(1999) Singolo di debutto diIn Aracconta l’attrazione irresistibile verso un uomo. Il testo fu considerato troppo audace per un’artista così giovane, per questo fu in parte censurato per poter essere mandato in onda sulle ...