Green pass, Sasso ai sindaci: “Proposta agghiacciante, lasciate in pace i bimbi” (Di sabato 18 dicembre 2021) Obbligo di Green pass anche per gli studenti nelle scuole, per scongiurare il rischio didattica a distanza e garantire il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione. Da tempo l’ipotesi di introdurre il pass sanitario per gli alunni divide e fa discutere opinione pubblica e politica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Obbligo dianche per gli studenti nelle scuole, per scongiurare il rischio didattica a distanza e garantire il diritto costituzionale allo studio e all’istruzione. Da tempo l’ipotesi di introdurre ilsanitario per gli alunni divide e fa discutere opinione pubblica e politica. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - CottarelliCPI : Visto che tanti ancora non capiscono, ripeto (repetita iuvant): il green pass è giusto perché chi non è vaccinato h… - borghi_claudio : Uscire dalla full immersion in commissione David Rossi, guardare le notizie e vedere la narrazione sul salvifico gr… - dina_poli : RT @hovis_tolaluce: @VogliaZebra_net Complimenti per la schiena dritta e l'etica cristallina da vero imprenditore libero. Mi permetto di s… - Laura45770337 : RT @RaphaelRaduzzi: Da 2mila casi al giorno grazie al green pass ed alla sua falsa 'garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagi… -