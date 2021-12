GF Vip, Jessica in lacrime: “A casa non piaccio” (Di sabato 18 dicembre 2021) Crisi profonda per Jessica Selassiè dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Dopo aver scelto di rimanere nella casa, la maggiore delle principesse ha avuto dei dubbi ed è scoppiata in lacrime. Secondo Jessica, infatti, il pubblico del reality non la apprezza e per questo la “vippona” ha pensato di abbandonare il gioco. Appena terminata la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip c’è stato un momento di crisi per Jessica, la maggiore delle sorelle Selassiè. La ragazza, arrivata in studio per comunicare la sua decisione in merito al prolungamento del programma, ha scelto di restare fino al 14 marzo, se il pubblico vorrà farla arrivare in finale. Una volta finita la puntata, però, Jessica e scoppiata in lacrime ed è sembrata indecisa, paventando la ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 18 dicembre 2021) Crisi profonda perSelassiè dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Dopo aver scelto di rimanere nella, la maggiore delle principesse ha avuto dei dubbi ed è scoppiata in. Secondo, infatti, il pubblico del reality non la apprezza e per questo la “vippona” ha pensato di abbandonare il gioco. Appena terminata la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip c’è stato un momento di crisi per, la maggiore delle sorelle Selassiè. La ragazza, arrivata in studio per comunicare la sua decisione in merito al prolungamento del programma, ha scelto di restare fino al 14 marzo, se il pubblico vorrà farla arrivare in finale. Una volta finita la puntata, però,e scoppiata ined è sembrata indecisa, paventando la ...

