Due operai sono morti nel crollo di una gru a Torino

(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Dueneldi una gru da cantiere su un palazzo di sette piani in via Genova, a. Treerano rimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. #gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei trerimasti incastrati sotto una parte dell'intelaiatura #18dicembre 11:00 pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021 Un terzoo è stato ricoverato in gravi condizioni e almeno tre passantirimasti feriti. Ilè avvenuto poco prima delle 10. La gru, per motivi ancora da ...

Una gru - in fase di montaggio - è caduta, afflosciata su se stessa travolgendo gliche vi stavano lavorando.di loro sono rimasti uccisi, altri quattro sono stati ricoverati, uno è in ...Sonoglimorti a Torino dopo il crollo di una gru di un cantiere su un palazzo aperto per ristrutturare un palazzo di sette piani in via Genova. La gru è precipitata questa mattina, sabato 18 ...Tragedia questa mattina a Torino, una gru è caduta su un palazzo in via Genova. Sul posto 118, Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Due uomini, operai impiegati in lavori di ristrutturazione, hanno p ...