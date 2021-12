Covid | l’analisi di Rezza | “Continua ad aumentare l’incidenza A Natale prudenza ed evitare grandi aggregazioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Data la situazione epidemiologica e la predominanza della variante Delta, che è molto trasmissibile, e soprattutto l’iniziale circolazione della variante Omicron che sta correndo in alcuni paesi europei, è bene, in vista delle vacanze natalizie, cercare di, mantenere comportamenti prudenti ed effettuare la dose di richiamo di vaccino perla nostra protezione”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, commentando in un videomessaggio i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.avverte che, nonostante la leggera flessione dell’Rt, comunque “ben al di sopra dell’unità”, “adil tasso di incidenza dei casi19, e ...