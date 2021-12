Continui lavori stradali in via Roma la rabbia del titolare della pasticceria Diana (Di sabato 18 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stanco e anche molto amareggiato,?Paolo?Diana, titolare dell’omonima pasticceria in via Roma, a pochi passi da Palazzo?Sant’Agostino. E’ stanco perchè sembra che in questo periodo di festività e di Luci d’Artista, l’amministrazione comunale abbia deciso di dover eseguire lavori stradali indispensabili.?lavori che impongono di transennare il tratto di strada, proprio di fronte alla sua attività… “Si è già verificato lo scorso 6 e 7 dicembre, ora nuovamente per tre giorni, mi ritrovo con queste transenne davanti alla strada e di conseguenza con l’impossibilità per i miei clienti di fermarsi a ritirare ciò che hanno ordinato, o comunque a fare acquisti. Per noi che abbiamo attività sulla via Roma è già complicato riuscire a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stanco e anche molto amareggiato,?Paolo?dell’omonimain via, a pochi passi da Palazzo?Sant’Agostino. E’ stanco perchè sembra che in questo periodo di festività e di Luci d’Artista, l’amministrazione comunale abbia deciso di dover eseguireindispensabili.?che impongono di transennare il tratto di strada, proprio di fronte alla sua attività… “Si è già verificato lo scorso 6 e 7 dicembre, ora nuovamente per tre giorni, mi ritrovo con queste transenne davanti alla strada e di conseguenza con l’impossibilità per i miei clienti di fermarsi a ritirare ciò che hanno ordinato, o comunque a fare acquisti. Per noi che abbiamo attività sulla viaè già complicato riuscire a ...

