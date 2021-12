Boxe | Joseph Parker-Dereck Chisora 2 stasera in tv | canale | orario e streaming

(Di sabato 18 dicembre 2021) Grande serata dialla Manchester Arena per il rematch tra(29-2-0) e(32-11-0) nella già infuocata di suo categoria dei pesi massimi. Dopo la vittoria del neozelandese per decisione non unanime, si torna sul ring per cancellare le polemiche con il titolo intercontinentale WBO in palio. L’evento è in programma alle 19:00 di, sabato 18 dicembre mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 21:00. L’evento potrà essere seguito su Dazn con telecronaca di Niccolò Pavesi, commento tecnico di Alessandro Duran. SportFace.

