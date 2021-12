Ballando con le stelle, Morgan provoca Selvaggia Lucarelli: "Anche i cattivi diventano buoni" (Di domenica 19 dicembre 2021) Morgan per la finale di Ballando con le stelle ha deciso di cantare e ballare, un'esibizione perfetta che ha convinto tutti i giudici o quasi: l'unica che non ha voluto esprimere alcun commento è stata come sempre Selvaggia Lucarelli... Leggi su europa.today (Di domenica 19 dicembre 2021)per la finale dicon leha deciso di cantare e ballare, un'esibizione perfetta che ha convinto tutti i giudici o quasi: l'unica che non ha voluto esprimere alcun commento è stata come sempre...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - pepino23 : @Ballando_Rai Il più grande scandalo dell'anno! Con due scandalosi giuri!!! - minchanhwa : ma ballando con le stelle sta davvero trendando a livello mondiale al quinto posto o il mio twitter si è 'nzallanuto -