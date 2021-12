Ballando con le Stelle finalissima | i ballerini vip che si giocano la vittoria nello show di Milly Carlucci

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) La trasmissione condotta datorna per l’ultima volta in stagione con l’appuntamento conclusivo che svelerà finalmente il degno erede dell’attore Gilles Rocca, vincitore della scorsa edizione. Chila spunterà tra le 6 coppe rimaste in gara? La puntata finale del talentperVip mette in scena ladi questa edizione sabato 18 dicembre 2021 a partire come sempre dalle ore 20:35 circa ovviamente su Rai1.con leha in mente di regalare al pubblico un appuntamento imperdibile che si impreziosirà della presenza di due ospiti d’eccezione come Alberto Angela e Red Canzian. Tutto quello che c’è da sapere sulla finale dicon ledove il divulgatore scientifico ed il ...