Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - GrandeFratello : Alessandro Basciano è prontissimo ad entrare nella Casa di #GFVIP... ed è molto determinato... a conquistare tutte… - asiaobriien : alessandro basciano grandissimo dono. #gfvip - blogtivvu : Alessandro Basciano entra al GF Vip e manda in “tilt” Soleil e Sophie: i social fanno il tifo per Jessica - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alessandro Basciano pronto alla storia damore con Sophie Codegoni? - #Grande #Fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

Dopo essere stata male per qualche giorno, l'ex protagonista di Uomini e donne sembra aver ritrovato la vitalità di un tempo, complice anche l'arrivo del nuovo concorrente. La new ...... c'è stato l'ingresso di un nuovo concorrente : l' ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island,. Una giovane e bella presenza che non è affatto ...Alessandro Basciano entra al Grande Fratello Vip e manda in “tilt” Soleil Sorge e Sophie Codegoni: i social fanno il tifo per Jessica.L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, entrato nella Casa del Grande Fratello nel 28°esimo appuntamento, già proiettato su Sophie ancora prima di entare.