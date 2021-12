Spider-Man | No Way Home – recensione

(Di sabato 18 dicembre 2021)-Man: No WayIl film più atteso degli ultimi anni è finalmente giunto nelle sale italiane questo mercoledì! Tra rumor, un cast ricco e altisonante e potenziali foto trapelate dal set e teorie di ogni tipo, sarà riuscito Jon Watts a confezionare una pellicola che renda giustizia al nostro amichevole-Man di quartiere?-Man è molto di più di un semplice personaggio. Peter Parker è molto di più di un semplice alter ego dell’eroe. Dietro al personaggio creato da Stan Lee nel lontano 1962 c’è sempre stata, come caratteristica principale e imprescindibile, la più vera e pure etica dell’eroe. Il film riprende esattamente dalla conclusione di Far From: il mondo ha appena scoperto per colpa di Mysterio che dietro la maschera di-Man si nasconde il giovane ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

È ad esempio il caso dell'amichevoledi quartiere, che anche nei momenti più densi di emozioni non rinuncia alla battuta. Non sempre però la Marvel ha guardato al suo pubblico più adulto,...Lo chiamava " Bimbo Ragno ", Tony Stark, nella sua prima apparizione, Captain America: Civil War . Ma in: No Way Home , al cinema dal 15 dicembre, il Peter Parker di Tom Holland è l'Uomo Ragno a tutti gli effetti. L'abbiamo sempre chiamata MJ, pensando che fosse Mary Jane, ma il personaggio ...Nonostante abbia compiuto 66 anni lo scorso 22 luglio 2021, per Dafoe l'utilizzo della CGI non è mai stata infatti neanche un opzione. Sempre durante il suo colloqui con la rivista, ha spiegato come s ...COD Vanguard e Mario Kart 8 Deluxe completano il podio dell'ultima settimana. Marvel's Spider-Man Miles Morales torna in Top 10.