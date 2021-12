Salernitana-Inter 0-5, Colantuono: “Trasciniamo problemi, loro ingiocabili” (Di sabato 18 dicembre 2021) “C’è troppa differenza con l’Inter, ma la partita è stata sulla falsariga delle altre: l’Inter ha giocato così anche contro Cagliari e Roma. Ci Trasciniamo i problemi, da queste partite non posso trarre degli spunti”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono dopo la sconfitta per 5-0 in casa contro l’Inter. Solo otto punti in classifica e una salvezza in salita, alla luce dell’incertezza societaria: “Il nostro campionato non è contro quelle sei che ci siamo trovate di fronte – ha detto il tecnico a Sky – Sapevamo che avremmo dovuto fare una corsa contro 4-5 squadre, questa rosa ha bisogno del mercato, sarebbe importante avere rinforzi subito ma non so se i trustee permetteranno il mercato. Il clima è particolare, dobbiamo finire il girone di ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) “C’è troppa differenza con l’, ma la partita è stata sulla falsariga delle altre: l’ha giocato così anche contro Cagliari e Roma. Ci, da queste partite non posso trarre degli spunti”. Lo ha detto l’allenatore della, Stefanodopo la sconfitta per 5-0 in casa contro l’. Solo otto punti in classifica e una salvezza in salita, alla luce dell’incertezza societaria: “Il nostro campionato non è contro quelle sei che ci siamo trovate di fronte – ha detto il tecnico a Sky – Sapevamo che avremmo dovuto fare una corsa contro 4-5 squadre, questa rosa ha bisogno del mercato, sarebbe importante avere rinforzi subito ma non so se i trustee permetteranno il mercato. Il clima è particolare, dobbiamo finire il girone di ...

