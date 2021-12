Russia propone un trattato di pace con Usa e Nato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo gli ultimi aggiornamenti sulle tensioni tra Russia e Ucraina, pare ci si siano ulteriori novità che lascerebbero sperare in una risoluzione del conflitto. In merito alla questione si era espressa anche la Presidente della Commissione parlamentare UE Ursula von der Leyen, che il 15 dicembre scorso aveva avvertito Mosca di possibili sanzioni in arrivo. Tuttavia, stando alle notizie riportate dall’Ansa, sembra che il Cremlino, in quello stesso giorno, abbia inviato alla Nato e agli USA un trattato di pace per calmare le acque. Contrazione nucleare e bando ai Paesi ex U, queste le condizioni della Russia Da settimane la situazione in Europa dell’Est preoccupa non molto l’Occidente. A far scattare l’allarme, in particolare, era stato l’ammassamento di truppe al confine tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo gli ultimi aggiornamenti sulle tensioni trae Ucraina, pare ci si siano ulteriori novità che lascerebbero sperare in una risoluzione del conflitto. In merito alla questione si era espressa anche la Presidente della Commissione parlamentare UE Ursula von der Leyen, che il 15 dicembre scorso aveva avvertito Mosca di possibili sanzioni in arrivo. Tuttavia, stando alle notizie riportate dall’Ansa, sembra che il Cremlino, in quello stesso giorno, abbia inviato allae agli USA undiper calmare le acque. Contrazione nucleare e bando ai Paesi ex U, queste le condizioni dellaDa settimane la situazione in Europa dell’Est preoccupa non molto l’Occidente. A far scattare l’allarme, in particolare, era stato l’ammassamento di truppe al confine tra ...

