Prima i cinesi. Così si rischia la beffa per i creditori stranieri di Evergrande (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è qualcosa di paradossale nella grande crisi del debito cinese. Il 2021 verrà ricordato come l’anno del collasso di Evergrande, il gigante immobiliare dai piedi d’argilla, simbolo di una grande illusione: un’economia forte, invincibile se vista dall’esterno. Ma molto fragile e contraddittoria se la prospettiva si sposta dentro i confini. Ora, mentre ormai Evergrande tocca con mano l’insolvenza e dunque il fallimento (Fitch e ora anche Standard&Poor’s hanno ridotto a spazzatura il debito del gruppo immobiliare), schiacciato da 305 miliardi di esposizione verso banche, fondi e mercato, ecco il paradosso. E cioè che i creditori cinesi hanno citato in giudizio Evergrande per oltre 13 miliardi di dollari, riconducibili a pagamenti scaduti. Più nel dettaglio, un tribunale della Repubblica popolare ha ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’è qualcosa di paradossale nella grande crisi del debito cinese. Il 2021 verrà ricordato come l’anno del collasso di, il gigante immobiliare dai piedi d’argilla, simbolo di una grande illusione: un’economia forte, invincibile se vista dall’esterno. Ma molto fragile e contraddittoria se la prospettiva si sposta dentro i confini. Ora, mentre ormaitocca con mano l’insolvenza e dunque il fallimento (Fitch e ora anche Standard&Poor’s hanno ridotto a spazzatura il debito del gruppo immobiliare), schiacciato da 305 miliardi di esposizione verso banche, fondi e mercato, ecco il paradosso. E cioè che ihanno citato in giudizioper oltre 13 miliardi di dollari, riconducibili a pagamenti scaduti. Più nel dettaglio, un tribunale della Repubblica popolare ha ...

