"Pazienti intubati, cosa ci dicono al risveglio? Non riesco a crederci neanche ora". Il racconto del primario mette i brividi (Di venerdì 17 dicembre 2021) "I miei Pazienti allo stato attuale sono cinque e sono tutti positivi, non vaccinati, intubati e che hanno bisogno di cure pesanti e invasive. Hanno sempre dei dubbi sul percorso in rianimazione ma poi arrivati alla soglia della terapia intensiva chiedono di essere intubati", spiega il primario di Rianimazione Michele Grio ospite de L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 16 dicembre. "Non esistono cure e cerchiamo di tenere in vita chi si ammala di Covid. Abbiamo il vaccino" e questo è l'unico strumento. Michele Grio racconta anche che "al risveglio i Pazienti ci insultano per essere stati intubati e per essere stati messi in rianimazione e i parenti ci minacciano. Ci dicono che siamo parte di un complotto. E queste sono cose ...

razorblack66 : TESTUALI PAROLE: 'NON CI SONO CURE, MA ABBIAMO IL VACCINO' DA RADIO SAN VACCINO È TUTTO... @iosoioevoi… - confalonieriss : RT @539th: In Norvegia ricoverati, pazienti in terapia intensiva e pazienti intubati sono al livello massimo di sempre. - GIGGIONAPOLI : Ma perché dicono queste cose ? €uriii ? - PietroSiffi : @barbarab1974 Sì ma lo scopo del Propofol nelle TI per sedare i pazienti intubati non era di salvarli, ma di farli… - capitanharlock2 : @onevoicetosing @KoishiHedgehog Io ho visto qualche puntata, ma come serie mediche niente regge il confronto con… -