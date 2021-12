Lo yogurt bianco di bufala di San Salvatore premiato dal Gambero Rosso.

Advertising

Il Mattino

Ancora un prestigioso riconoscimento per l'Azienda Agricola San Salvatore e la sua produzione di eccellenza. Lo yogurt bianco di latte di bufala, infatti, è stato inserito nella guida Top Italian Food & Beverage Experience di Gambero Rosso, lo strumento di consultazione pensato per gli amanti del made in Italy e ...