La Rai ha definitivamente cancellato i TgR della notte (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un vecchio adagio – che si insegnava nelle scuole di giornalismo – diceva che la notizia non va mai a dormire. Per tutti, forse, ma non per le redazioni regionali della Rai. Con il voto in consiglio di amministrazione di ieri, infatti, il cda ha deciso definitivamente di eliminare dai palinsesti l’ultima edizione (la quarta della giornata, se si comprende anche il format di approfondimento Buongiorno Regione) che coinvolge le redazioni regionali della Rai, vero e proprio raccordo tra il servizio pubblico e il territorio. Il TGR notte chiude: è stata una decisione – a conti fatti – di destra, soprattutto se si va a esaminare l’esito del voto in consiglio d’amministrazione: su sette consiglieri, la decisione è passata con 4 voti a favore. LEGGI ANCHE > Da gennaio non ci sarà più l’edizione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un vecchio adagio – che si insegnava nelle scuole di giornalismo – diceva che la notizia non va mai a dormire. Per tutti, forse, ma non per le redazioni regionaliRai. Con il voto in consiglio di amministrazione di ieri, infatti, il cda ha decisodi eliminare dai palinsesti l’ultima edizione (la quartagiornata, se si comprende anche il format di approfondimento Buongiorno Regione) che coinvolge le redazioni regionaliRai, vero e proprio raccordo tra il servizio pubblico e il territorio. Il TGRchiude: è stata una decisione – a conti fatti – di destra, soprattutto se si va a esaminare l’esito del voto in consiglio d’amministrazione: su sette consiglieri, la decisione è passata con 4 voti a favore. LEGGI ANCHE > Da gennaio non ci sarà più l’edizione ...

