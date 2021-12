Greuther Furth-Augsburg: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Greuther Furth è già a 13 punti dal 15esimo posto in Bundesliga, il che significa che l’uscita di sabato 18 dicembre contro l’Augsburg al 16esimo posto sembrerà una partita da vincere per entrambe le squadre nella settimana di gioco 17. L’Augsburg ha leggermente alzato la forma nelle ultime settimane, perdendo solo una volta nelle ultime cinque partite, ma i padroni di casa di questo fine settimana hanno perso 14 delle prime 16 partite. Il calcio di inizio di Greuther Furth-Augsburg è previsto alle 15:30 Prepartita Greuther Furth-Augsburg: a che punto sono le due squadre? Greuther Furth Greuther Furth ha ottenuto la promozione nella massima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021)è già a 13 punti dal 15esimo posto in Bundesliga, il che significa che l’uscita di sabato 18 dicembre contro l’al 16esimo posto sembrerà una partita da vincere per entrambe le squadre nella settimana di gioco 17. L’ha leggermente alzato la forma nelle ultime settimane, perdendo solo una volta nelle ultime cinque partite, ma i padroni di casa di questo fine settimana hanno perso 14 delle prime 16 partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 15:30 Prepartita: a che punto sono le due squadre?ha ottenuto la promozione nella massima ...

Advertising

tucci_luca : @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @AlessioNardo @_Cotu 16 gol di cui 4 contro il greuther furth ultima in classific… - sportli26181512 : Il Borussia Dortmund risponde al Bayern Monaco: 3-0 al Greuther Furth e vetta a -6: La doppietta di Haaland e il go… - sportli26181512 : Haaland trascina il Dortmund. Al Leverkusen non basta Schick: Il Borussia sconfigge 3-0 il Greuther Furth con due r… - DortmundItalia : Finita al Westfalenstadion. Un #BVB brutto, che nel primo tempo tira in porta solo per calciare un rigore e nella r… - DortmundItalia : Ultimi due cambi per il Greuther Furth: fuori Timothy Tillman e Jetro Willems, dentro Gian-Luca Itter e Dickson Abiama. #BVB -