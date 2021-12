Europa divisa su quote Co2 e gas, niente accordo sull'energia (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ultimo Consiglio europeo del 2021 si chiude senza accordo sull’energia, nell’anno del record dei prezzi dell’elettricità che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Troppe divergenze su troppi fronti non hanno permesso ai leader di Ventisette di raggiungere un compromesso. Dopo diverse ore di dibattito acceso (con un vertice durato dalle 10 a mezzanotte) i capi di Stato e di Governo non hanno potuto altre che stralciare tutto il paragrafo energia dalle conclusioni del summit. “Tutti i leader sono determinati a lavorare insieme per affrontare non solo a livello nazionale ma anche in modo più coordinato il dossier energia perché ha grandi effetti su famiglie e imprese e sulla competitività”, ha spiegato al termine del vertice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ultimo Consiglio europeo del 2021 si chiude senza, nell’anno del record dei prezzi dell’elettricità che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Troppe divergenze su troppi fronti non hanno permesso ai leader di Ventisette di raggiungere un compromesso. Dopo diverse ore di dibattito acceso (con un vertice durato dalle 10 a mezzanotte) i capi di Stato e di Governo non hanno potuto altre che stralciare tutto il paragrafodalle conclusioni del summit. “Tutti i leader sono determinati a lavorare insieme per affrontare non solo a livello nazionale ma anche in modo più coordinato il dossierperché ha grandi effetti su famiglie e imprese ea competitività”, ha spiegato al termine del vertice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Ma ...

Advertising

HuffPostItalia : Europa divisa su quote Co2 e gas, niente accordo sull'energia - GiovannaBarresi : @annamaria_ff @dariodangelo91 Ha saputo gestire un’Europa ,divisa ,arrogante e dominante ,certo popolo italiano gli fa un baffo…?? - olliesheet : @MorMattia Europa unita ed Italia divisa! - libero38 : la repubblica di oggi dice che vuole l'europa divisa - vincentreggiani : @diTerralba 70 anni di letargo non di pace…divisa e spaccata fra USA???? & URSS l’Europa semplicemente non è più ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa divisa Diretta/ Sorteggio Nations League 2023 video streaming: gruppo di ferro per l'Italia! Ricordiamo che la Nations League è divisa in quattro leghe, A, B, C e D. Si inizia dal gruppo D. ... campioni d'Europa in carica, si erano anche presi il titolo di Nations League battendo l'Olanda in ...

Borsa: l'Europa in rally aspetta la Bce, il Ftse Mib sui 27mila punti Indici in rally in Europa, in attesa della Bce, e mentre la Bank of England ha annunciato un aumento dei tassi di ... La divisa britannica e' salita fino a un top di 1,335 dollari sui livelli di fine ...

Europa divisa su quote Co2 e gas, niente accordo sull'energia Yahoo Finanza Europa divisa su quote Co2 e gas, niente accordo sull'energia L’ultimo Consiglio europeo del 2021 si chiude senza accordo sull’energia, nell’anno del record dei prezzi dell’elettricità che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Troppe divergenze su troppi fron ...

Il Consiglio europeo non trova l'accordo sui prezzi dell'energia Il presidente Michel sul tema della politica per contrastare gli aumenti di gas e elettricità: “Troppe divergenze, ma il tema tornerà all'ordine del giorno". Il cancelliere Scholz. "Sul nucleare il no ...

Ricordiamo che la Nations League èin quattro leghe, A, B, C e D. Si inizia dal gruppo D. ... campioni d'in carica, si erano anche presi il titolo di Nations League battendo l'Olanda in ...Indici in rally in, in attesa della Bce, e mentre la Bank of England ha annunciato un aumento dei tassi di ... Labritannica e' salita fino a un top di 1,335 dollari sui livelli di fine ...L’ultimo Consiglio europeo del 2021 si chiude senza accordo sull’energia, nell’anno del record dei prezzi dell’elettricità che mettono in ginocchio famiglie e imprese. Troppe divergenze su troppi fron ...Il presidente Michel sul tema della politica per contrastare gli aumenti di gas e elettricità: “Troppe divergenze, ma il tema tornerà all'ordine del giorno". Il cancelliere Scholz. "Sul nucleare il no ...