(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Le democrazie occidentali,e Stati Uniti, devono frenare la tentazione delladi realizzare una supremazia tecnologica globale attraverso il controllo dei dati”. Lo ha detto Adolfo, presidente del Copasir, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. ror/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Cybersecurity, Urso “Europa e Usa si difendano dalla Cina” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cybersecurity, Urso 'Europa e Usa si difendano dalla Cina' - - Italpress : Cybersecurity, Urso “Europa e Usa si difendano dalla Cina” -

Ultime Notizie dalla rete : Cybersecurity Urso

Il Giornale delle Partite IVA

... senior vice president e capo delladell'azienda. Il ministero degli Esteri cinese ha ...guidato dal leghista Raffaele Volpi (che da qualche mese ha lasciato l'incarico ad Adolfodi ...Related Story Il lavoro del futuro sarà nellaTrovare lavoro è difficile per tutti, ... Per questo, i progetti di formazione dei Magazzini Oz, spiega Stefania, psicologa, sono ..."Le democrazie occidentali, Europa e Stati Uniti, devono frenare la tentazione della Cina di realizzare una supremazia tecnologica globale attraverso il co ...