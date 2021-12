Come sta Gabriel Garko? Gabriele Rossi è molto preoccupato per l’attore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gabriele Rossi confida che è in ansia per Gabriel Garko, ma perché è così preoccupato del suo ex compagno? Ne parla al settimanale Nuovo, spiega che continua ad essere in ottimi rapporti con Garko. La loro storia d’amore è durata tanti anni, hanno vissuto tante cose insieme, si sono sempre sostenuti a vicenda ma forse adesso è l’attore 49enne ad avere bisogno di una mano che lo tiri fuori. E’ un periodo difficile per Gabriel Garko, se da un lato si è liberato di certi fantasmi svelando il suo segreto di Pulcinella, dall’altra il mondo del lavoro continua a tenerlo da parte. I due attori si sentono spesso, è una necessità che sente forte Rossi perché tra loro è rimasto affetto, perché è preoccupato. Da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021)confida che è in ansia per, ma perché è cosìdel suo ex compagno? Ne parla al settimanale Nuovo, spiega che continua ad essere in ottimi rapporti con. La loro storia d’amore è durata tanti anni, hanno vissuto tante cose insieme, si sono sempre sostenuti a vicenda ma forse adesso è49enne ad avere bisogno di una mano che lo tiri fuori. E’ un periodo difficile per, se da un lato si è liberato di certi fantasmi svelando il suo segreto di Pulcinella, dall’altra il mondo del lavoro continua a tenerlo da parte. I due attori si sentono spesso, è una necessità che sente forteperché tra loro è rimasto affetto, perché è. Da ...

