Capello sullo scudetto | «Inter favorita | ma attenzione all’Atalanta»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Fabioha parlato alla Gazzetta dello Sport della lotta: l’ex allenatore ha detto la sua sulle favorite della A Fabioha parlato alla Gazzetta dello Sport sulla situazioneindicando l’come. Le sue parole:– «Già ad agosto l’avevo messa tra le favorite nonostante i vari addii. Non è assolutamente ridimensionata. » NAPOLI – «E’ la prima antagonista dei nerazzurri per la corsa al titolo. Hanno avuto un calo con gli infortuni, ma se Spalletti riuscirà a recuperarli potrà partecipare alla volata finale.» ATALANTA – «La Dea è in risalita,anche a lei. Ha un gioco collaudato e ormai è da considerare una big del nostro campionato.» MILAN – «Era partito bene, ma credo che l’assenza di Kjaer possa ...