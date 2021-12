A Uomini e Donne c’è un nuovo tronista e non è una sorpresa (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ stata registrata ieri la scelta di Roberta Giusti e la bella tronista ha scelto l’uomo che le ha rubato il cuore. Come potrete immaginare, dopo la puntata di Uomini e Donne di ieri, era quindi necessario che sul trono ci fosse almeno un altro tronista o una tronista, visto che il buon Matteo Ranieri era rimasto in solitaria. Stando alle anticipazioni che vengono date in rete dalle talpe del Vicolo delle News, proprio ieri, ci sarebbe stata anche la presentazione del nuovo tronista. Che in realtà di nuovo ha molto poco essendo un volto conosciuto del programma. Nessuna sorpresa, perchè chi segue Uomini e Donne aveva già intuito che ci sarebbe stata questa svolta. Quando si entra nelle grazie di Maria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ stata registrata ieri la scelta di Roberta Giusti e la bellaha scelto l’uomo che le ha rubato il cuore. Come potrete immaginare, dopo la puntata didi ieri, era quindi necessario che sul trono ci fosse almeno un altroo una, visto che il buon Matteo Ranieri era rimasto in solitaria. Stando alle anticipazioni che vengono date in rete dalle talpe del Vicolo delle News, proprio ieri, ci sarebbe stata anche la presentazione del. Che in realtà diha molto poco essendo un volto conosciuto del programma. Nessuna, perchè chi segueaveva già intuito che ci sarebbe stata questa svolta. Quando si entra nelle grazie di Maria ...

