Viabilità Roma Regione Lazio del 16-12-2021 ore 17 | 15

Viabilità DEL 16 DICEMBRE 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; E' INIZIATA LA FASCIA DI GARANZIA CHE INTERROMPE LO SCIOPERO NAZIONALE CHE COINVOLGE DIVERSI SETTORI DEL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma RIATTIVATE LE FERROVIE REGIONALI Roma-VITERBO, Roma-LIDO E TERMINI-CENTOCELLE; LE LINEE DELLA METROPOLITANA SONO ATTIVE CON RIDUZIONI DI CORSE; L'AGITAZIONE RIPRENDERA' DALLE ORE 20 FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO, MENTRE IN TRENITALIA ANDRA' AVANTI FINO ALLE 21.00, CON MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE DI TRENI INTERCITY E REGIONALI. SARANNO GARANTITI I SERVIZI ESSENZIALI NELLA FASCIA ORARIA DI MAGGIOR AFFLUSSO, DALLE 18.00 ALLE 21.00

