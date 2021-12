Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 16-12-2021: la scelta di Roberta Giusti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Presso gli studi Elios di Roma fervono i preparativi: nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, verrà infatti registrata una nuova puntata con la scelta della tronista Roberta Ilaria Giusti, l’unica rimasta del gruppo iniziale di tronisti che hanno esordito a settembre. Di fronte a lei ci saranno i due corteggiatori con cui esce in esclusiva ormai da diversi mesi: stiamo parlando di Samuele Carniani e Luca Salatino, entrambi molto presi da lei. La scelta di Roberta sembra orientata su Luca, ma non è detto che ci siano dei colpi di scena. Tanto più che il “sì” dello chef romano non è certo come quello di Samuele, che si è sempre detto innamorato di Roberta. Continuate a seguirci per le altre anticipazioni! Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Presso gli studi Elios di Roma fervono i preparativi: nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, verrà infatti registrata una nuova puntata con ladella tronistaIlaria, l’unica rimasta del gruppo iniziale di tronisti che hanno esordito a settembre. Di fronte a lei ci saranno i due corteggiatori con cui esce in esclusiva ormai da diversi mesi: stiamo parlando di Samuele Carniani e Luca Salatino, entrambi molto presi da lei. Ladisembra orientata su Luca, ma non è detto che ci siano dei colpi di scena. Tanto più che il “sì” dello chef romano non è certo come quello di Samuele, che si è sempre detto innamorato di. Continuate a seguirci per le altre! Dello stesso argomento potrebbe ...

