Una profezia per l’Italia, Galli della Loggia e Schiavone presentano a Palazzo Partanna un saggio sul Sud (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre, alle ore 17,m30, presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone presentano “Una profezia per l’Italia” (Mondadori). Intervengono Antonio d’Amato, Biagio de Giovanni, Gaetano Manfredi, Isaia Sales. Modera Enzo D’Errico. Galli della Loggia, storico ed editorialista del «Corriere della sera» e Schiavone, storico dell’antichità, firmano un’inchiesta sulle condizioni del Sud. Da quanto tempo non si sente più parlare di «questione meridionale»? Del Sud con i suoi problemi antichi e nuovi, del suo eterno contenzioso con l’Italia unita? Ma da quanto tempo anche tutto il Paese non parla più del suo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre, alle ore 17,m30, presso la Sala D’Amato dell’Unione Industriali di Napoli Ernestoe Aldo“Unaper” (Mondadori). Intervengono Antonio d’Amato, Biagio de Giovanni, Gaetano Manfredi, Isaia Sales. Modera Enzo D’Errico., storico ed editorialista del «Corrieresera» e, storico dell’antichità, firmano un’inchiesta sulle condizioni del Sud. Da quanto tempo non si sente più parlare di «questione meridionale»? Del Sud con i suoi problemi antichi e nuovi, del suo eterno contenzioso conunita? Ma da quanto tempo anche tutto il Paese non parla più del suo ...

Advertising

gaetano_fortini : @huchukato Forse c’è una clausola segreta nel Concordato, tipo quarto segreto di Fatima, con la profezia che nel 20… - TeterelN : RT @Carmen24583545: all’attesa del Miracolo di Napoli martoriata dalla II guerra mondiale. Molti hanno ravvisato elementi autobiografici ne… - Carmen24583545 : all’attesa del Miracolo di Napoli martoriata dalla II guerra mondiale. Molti hanno ravvisato elementi autobiografic… - avatar1dory : RT @DavPoggi: La profezia: «Ci sarà una nuova pandemia», parola di AstraZeneca - PaolaPC611 : RT @Loryfly96: Non spingono mica alla 3° dose con nuove balle fotoniche! E non cominceranno a dire che alla 4° non si può rinunciare!No no… -