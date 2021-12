Tampone per vaccinati, Pregliasco: “Sì per grandi eventi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un Tampone Covid anche per i vaccinati che vogliono partecipare a grandi eventi “ci sta assolutamente come forma cautelativa”. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, approva l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in caso di rialzo ulteriore della curva dei contagi. Una decisione che, secondo l’esperto, non sminuisce il valore del vaccino o del super Green pass: “Il Super green pass serve, ma già la variante Delta, e ora la Omicron che è ancora peggio – precisa Pregliasco all’Adnkronos Salute – può creare una situazione pesante, quindi io credo che assolutamente sia importante questo come precauzione ed è fondamentale la prospettiva di una stretta”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) UnCovid anche per iche vogliono partecipare a“ci sta assolutamente come forma cautelativa”. Il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano, approva l’ipotesi avanzata dal presidente del Consiglio di superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, in caso di rialzo ulteriore della curva dei contagi. Una decisione che, secondo l’esperto, non sminuisce il valore del vaccino o del super Green pass: “Il Super green pass serve, ma già la variante Delta, e ora la Omicron che è ancora peggio – precisaall’Adnkronos Salute – può creare una situazione pesante, quindi io credo che assolutamente sia importante questo come precauzione ed è fondamentale la prospettiva di una stretta”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

