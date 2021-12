Spider-Man: No Way Home è allarme spoiler (Di giovedì 16 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home arriverà nei cinema americani non prima di giovedì sera, ma l’uscita del film in numerosi mercati internazionali mercoledì (tra cui l’Italia) ha comportato molti spoiler che la Sony sta prontamente cercando di arginare. Spider-Man: No Way Home: Sony cerca di arginare il danno degli spoiler L’Hollywood Reporter segnala diverse porzioni del film sono comparse nel corso della giornata di mercoledì su YouTube. La Sony Pictures è intervenuta immediatamente e attraverso il sistema antipirateria di YouTube sta rintracciando ed eliminando le clip che appaiono sulla piattaforma. I giorni che separano l’uscita internazionale da quella americana saranno i più delicati: la Sony e i Marvel Studios hanno più volte chiesto ai fan di non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)-Man: No Wayarriverà nei cinema americani non prima di giovedì sera, ma l’uscita del film in numerosi mercati internazionali mercoledì (tra cui l’Italia) ha comportato moltiche la Sony sta prontamente cercando di arginare.-Man: No Way: Sony cerca di arginare il danno degliL’Hollywood Reporter segnala diverse porzioni del film sono comparse nel corso della giornata di mercoledì su YouTube. La Sony Pictures è intervenuta immediatamente e attraverso il sistema antipirateria di YouTube sta rintracciando ed eliminando le clip che appaiono sulla piattaforma. I giorni che separano l’uscita internazionale da quella americana saranno i più delicati: la Sony e i Marvel Studios hanno più volte chiesto ai fan di non ...

