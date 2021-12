Sorteggio Champions | Ceferin | “Chiediamo scusa | ma è stato errore tecnologico”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “Ovviamente è undella Uefa. Dipendevamo dalla tecnologia e forse dovremmo esserne meno dipendenti. Ci scusiamo per l’. Sono errori che capitano. Non sono errori umani, ma tecnologici”. A dirlo è il presidente dell’Uefa, Aleksander, che torna sull’incredibile situazione vissuta lo scorso lunedì quando sono stati commessi degli errori mai visti nel corso deldegli ottavi di finale dellaLeague 2021/2022. “Qualcosa non andava nel software -ha proseguito il capo del calcio europeo in conferenza stampa – La Uefa ha contattato il suo fornitore di software ed èdeciso che l’interodoveva essere ripetuto perché non si sapeva esattamente quando si era verificato l’. La nostra decisione è stata ...